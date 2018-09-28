Taşdelen verdiği sözü tuttu

Yıl İşçi Blokları Mahallesi'nde Nisan ayında gerçekleşen Başkanla Yüz Yüze programında verdiği sözü tuttu.

Mahalle sakinlerinin taleplerini değerlendiren Taşdelen, 17 yaşındaki Uğur Akbulut'un 100. Yıl Çankaya Evi'nde daha büyük kütüphane talebini yerine getirdi. Üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği 100. Yıl Çankaya Evi'nde daha büyük bir kütüphane oluşturuluyor.

Yıl İşçi Blokları Mahallesi'nde Nisan ayında gerçekleşen Başkanla Yüz Yüze programında verdiği sözü yerine getirdi. Mahalle sakinleriyle bir araya gelinen ve taleplerinin alındığı toplantıda Uğur Akbulut'un daha büyük kütüphane talebi üzerine gerekli çalışmalar başlatıldı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen dönemi sayısı hızla artan Çankaya Bölgesindeki kütüphanelerden 100. Yıl Çankaya Evi içerisinde bulunan kütüphane tadilatta olan yeni ve daha büyük bir alana taşınıyor. Taşdelen özellikle üniversite öğrencilerine hizmet veren kütüphanenin sınırlarını genişletiyor.

Çok sayıda üniversite öğrencisinin kullandığı kütüphanenin daha geniş bir alana taşınmasını talep eden 17 yaşındaki Uğur Akbulut'un isteğini karşılıksız bırakmayan Taşdelen yeni eğitim döneminde öğrenciler için daha ferah ve daha geniş bir kütüphane kurulacağı sözü vererek “Yeter ki sizler okuyun, en güzel yerleri, en iyi hizmetleri hak ediyorsunuz. Çünkü burası Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçesi burada eğitim de ona layık biçimde olmalı” diye konuşmuştu.

Tadilatı biten alana yakın zamanda kitaplar ve masalar da taşınacak.