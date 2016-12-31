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31 Aralık 2016 11:24

Taşdelen’den hem ders hem sertifika

Taşdelen’den hem ders hem sertifika

31 Aralık 2016 11:24

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in de ders verdiği ’Yerel Yönetimler Okulu’nda eğitimini tamamlayanlar, sertifikalarını Taşdelen’in elinden aldı.
Çankaya Belediyesi’nin Sosyal Demokrasi Vakfı ile birlikte düzenlediği ‘Yerel Yönetimler Okulu’ eğitimini tamamlayanlar, sertifikalarını Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in elinden aldı.
Çankaya Belediyesi Başkanlık Binası toplantı salonunda bir araya gelen katılımcılar, aldıkları eğitimin, yerel yönetimlerin demokratik yaşam için önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.
Taşdelen de, eğitim odaklı etkinliklerin çok önemli olduğunu belirterek, sivil toplum kuruluşlarının, vakıfların, derneklerin yanı sıra bireysel taleplere de açık olduklarını, dayanışma içinde çalışmanın herkesi başarıya götüreceğini belirtti.
‘Belediyelerin Yönetimi Görev ve Yetkileri’, ‘Yerel Yönetimlerde Katılım ve Kent Konseyleri’, ‘Dünyanın Yerel Gündemi’, ‘Yerel Yönetimlerde Fırsat Eşitliği ve Kadın Politikaları’ gibi derslerin yer aldığı programda Taşdelen de ‘Sosyal Demokraside Yerel Yönetim Anlayışı’ eğitimi vermişti.



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