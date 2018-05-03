Taşdelen’den müjde, Dikmen’e yüzme havuzu geliyor

Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, vatandaşların taleplerini dinlediği, proje ve hizmetlerini anlattığı “Başkan’la Yüz Yüze” toplantılarında Dikmen sakinleriyle ikinci kez bir araya geldi. Dikmen Leylaa Düğün Salonu’nda CHP Çankaya İlçe Başkanı Yeliz Aşçı ile Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcılarının katıldığı toplantıya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 4 yıllık görev süresi boyunca söz verdiği her şeyi yaptığını vurgulayan Taşdelen, Birlik ve Çiğdem Mahallelerinde kapalı yüzme havuzu inşaatlarının devam ettiğini belirterek, Dikmen Karapınar’da yapılacak yüzme havuzunun temelinin de seçimlerden önce atılacağını ifade etti. Taşdelen, “Milli Eğitim Bakanlığı ile gerekli görüşmeleri yaparak, öğrencilerin beden eğitimi derslerini yüzme havuzunda ve Eylül’de açacağımız Dikmen Vadisi’ne bakan buz pateni salonunda yapmalarını sağlayacağız” dedi.

Öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacaklarını ve belediye araçlarıyla taşıyacaklarını belirten Taşdelen, Dikmenliler için Çankaya Evi, spor alanları içeren parklar, muhtarlıkların, okulların, camilerin yenilenmesi çalışmalarının da süreceğini vurguladı.

“Arsaları kamu yararına açıyoruz”

En kıymetli arsaları kamu yararı için hizmete açtıklarını belirten Taşdelen, “Yaptığımız 7 yeni kreşle birlikte Çankaya’da toplam 12 kreşte bin 600 çocuğa hizmet veriyoruz. Türkiye’nin en büyük kamu kreşi işletmecisiyiz. TED’le birlikte yaptığımız 420 öğrenci kapasiteli yurdumuza, 550 kişilik bir yurt daha eklenecek” diye konuştu.

Yıldız’da Zülfü Livaneli Kültür Merkezi açtıklarını, Maltepe’de Yılmaz Güney Sahnesi’ni yenilediklerini belirten Taşdelen, “Mülkiye Kültür Merkezi’nin inşaatı devam ediyor. Eskişehir yolundaki Atatürk Kültür Merkezi bin ve 500 kişilik salonlarıyla muhteşem bir kültür sanat merkezi olacak, seçimlerden önce açacağız” dedi.

“Kurslardan 26 bin kişi yararlandı”

Yabancı dilden dikişe kadar geniş bir yelpazede ücretsiz kursların verildiği Çankaya Evleri ile büyük bir ihtiyacı karşıladıklarını vurgulayan Taşdelen, şunları kaydetti:

“14 yeni Çankaya Eviyle birlikte 26 bin Çankayalının yararlandığı mekanlarda emekliler için baharevi, çocuklar için oyun odaları, gençler için kütüphaneler bulunuyor. Yıldız’da açacağımız Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’nde de bin kişilik yemek ve 350 kişilik nikah salonunun yanı sıra bir Çankaya Evi olacak.”

4 yıl boyunca verilen hizmetler için hiç borç para alınmadığını, kredi çekilmediğini vurgulayan Taşdelen, “Pazar yerlerini kent meydanı olarak da kullanılmak üzere yeniledik. Çankaya’ya 500 bin metrekare yeşil alan kazandırdık. Dar gelirli vatandaşlar için kültür gezileri düzenledik, vatandaşlara ‘halk kart’ ve ‘sağlık kart’ verdik. Bize oy versin vermesin, inancı, yaşamı ne olursa olsun kimseyi ötekileştirmeden herkese hizmet götürdük, götürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Toplantı, Taşdelen’in vatandaşların taleplerini tek tek dinleyerek, not almasıyla sona erdi.