Taşkınlarının önüne geçecek altyapı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, çalışmaların en önemli ayaklarından biri olan Mamak Boğaziçi altyapı çalışmalarında incelemelerde bulundu. Ekiplerin 7/24 esasına dayalı çalışma yürüteceklerini belirten Başkan Tuna, "İnşallah bundan sonra yağışlardan dolayı yaşanan sel felaketlerinin önüne geçmiş olacağız. Bu çalışmalar esnasında alt yapıda farklı sorunlar pürüzler çıkabiliyor. Elektrik hatları, doğal gaz hatları, telefon ve benzeri gibi bazı hatlar var bunlara zarar vermemek için hassas bir çalışma yürütüyoruz. Buda işin tamamlanma sürecini etkiliyor. İnşallah kazasız belasız herhangi bir arızaya sebebiyet vermeden hızlı bir şekilde çalışmalarımızı tamamlayacağız” dedi.

"Zorunlu bir ameliyat gerçekleştiriyoruz"

Ankara’da trafiğin en rahat olduğu, Başkentlilerin çoğunun tatile gittiği bir dönemde çalışmalara başladıklarının altını çizen Başkan Tuna, “Bundan daha rahat bir dönem zor yakalanır. Bayram tatilinden de istifade ederek, vatandaşlarımıza en az rahatsızlık verecek şekilde, çalışmalarımız 24 saat esasına göre en hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlamış oluruz. Bizim buradaki tüm çaba ve gayretimiz vatandaşlarımıza verdiğimiz rahatsızlığı en aza indirmek. Okullar açılmadan iyi bir mesafe almamız gerekiyor. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz. Vatandaşımıza verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz. Zorunlu bir ameliyat gerçekleştiriyoruz bunu yapmak zorundayız aksi halde her yağışta sıkıntı yaşarız. Vatandaşlarımızdan da destek ve sabır bekliyoruz. Sağ olsunlar onlarda olayın farkındalar bilinçli bir şekilde destek veriyorlar. Ben tekrar tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Tuna, alt yapı çalışmalarının maliyetine ilişkin soruya vatandaşın huzur ve rahatının maliyetine bakamayız cevabını verdi. Başkan Tuna, "Burada bizim için önemli olan vatandaşlarımızın memnuniyeti. Ona paha biçilemez, elbet bir maliyeti var ama burada paranın sözünü edemeyiz” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna, aynı zamanda Aydınlıkevler ve Konya yolunda gerçekleştirilen alt ve üst geçit yapımlarına da değindi. Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen Tuna, Eskişehir Yolu ile Hacettepe yolundaki köprü çalışmalarının da okullar açılıncaya kadar tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, incelemelerin ardından Mamak esnafını ziyaret etti. Çalışmaların en kısa zamanda tamamlanacağını söyleyen Tuna, gösterilen sabır için birebir teşekkür etti.