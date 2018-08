Tatar edebiyatı mercek altında

sayısı yayınlandı. Derginin bu sayısında Tatar Türklerinin tarihi ve edebiyat dünyaları mercek altına alınıyor.

Türkçe’nin konuşulduğu coğrafyaya hitap eden edebiyat dergisi ’Kardeş Kalemler’, Balkanlar’dan Orta Asya’ya, Türkçe’nin farklı renklerini temsil eden edebiyatlar arasında kalıcı köprüler kurmayı amaçlıyor. Bu amaçla yola çıkan dergi Ağustos 2018/140. sayısı ile taçlandı.

Kardeş Kalemler’in bu sayısında Vagif Behmenli, Ülkü Taşlıova, Yakup Ömeroğlu, Reşat Mecit, Ömer Bilgen, Cuma Bolat, Firuze Sapayeva, Ahmad Azam gibi edebiyat dünyasının yakından tanıdığı isimlerin kaleme aldıkları yazı ve şiirler okuyucuyla buluşuyor.

Genel Yayın Yönetmenliği’ni Şair Ali Akbaş’ın yaptığı Kardeş Kalemler’in ‘editör’ yazısında ise ağırlıklı olarak Tatar Türkleri’nin edebiyat dünyalarına değiniliyor. Tatar ulusunun yaşayan büyük şairlerinden Robet Minnullin’in 70. yaşını kutladığının hatırlatıldığı editör yazısında ‘Tatar edebiyat tarihinde kendi adına özel bir edinen dostumuzun yeni yaşını biz de tebrik ediyoruz’ ifadelerine yer veriliyor.

‘Liailia Mingazova’nın ifadeleriyle ‘İlk bakışta Minnullin şiirleri basit ve kolay görünür, onların bir nefeste yazılmış olduklarını hissettirir bize. Fakat aslında onun her eseri kelime ve anlam üzerinde yapılan çalışmanın sonucudur. Lirik eserlerinin her hecesi, her kelimesi kendi yerini doğal bir şekilde bulabildiğine göre, inanılmaz ritim, muhteşem kafiye ve hayal gücü bir arada muhteşem bir tablo oluştururlar’ denilen yazıda ‘İşte bu şiirler Tatar halkının “matur dili” Tatarca’nın yaşaması ve yeni nesiller tarafından sevilmesi için dünden daha önemli hale geliyor’ ifadelerine yer veriliyor.

Süyümbike’nin vedalaşması

Bu sayının kapağında ünlü Tatar ressam Firinat Xalikov’un ‘Süyümbike’nin Vedalaşması’ tablosu kendine yer bulmuş. Kapaktaki tablonun sahibi ressamın, Tatar tarihinin bu önemli olayında insanların kaygıları, korkuları ve üzüntülerini tuvale yansıtmakta başarılı olduğu kaydedilen editör yazısında, Tatarca şiir yazan şairlerin önemine vurgu yapılıyor. Geçtiğimiz ay Kazakistan’ın genç başkenti Astana’nın başkent oluşunun 20. yılının kutlandığı hatırlatılarak Astana’ya ve Kazakistan’a ‘mengi ömür’ dileniyor. Editör, ‘Dilimiz ve devletlerimiz ebedî yaşasın’ şeklinde yazıyı sonlandırıyor. Edebiyat meraklıları dergiye Avrasya Yazarlar Birliği’nden ulaşabilirler.