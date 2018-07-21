Tatilde öğrencilerden kurslara yoğun ilgi

Belediyenin modern tesislerinde; yüzmeden basketbola, gitardan tiyatroya kadar birçok farklı branşta eğitimin verildiği yaz kurslarında çocuklar, hem yeteneklerini geliştirme hem de sosyalleşme imkanı buluyor. Spor ve kültürel faaliyetlerle iç içe bir nesil yetiştirmek için çalıştıklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ruhsal ve bedensel gelişimi için spor ve kültürel kursları çok önemsiyoruz. Profesyonel hocalar eşliğinde verilen eğitimlerde, gençler takım ruhunu, paylaşmayı ve spor ahlakını öğreniyor” dedi.

19 farklı branş

Mamak Kültür Merkezi yaz kurslarına okulların tatile girmesiyle birlikte, bugüne kadar 710 öğrenci kayıt yaptırdı. Yaz kursları içerisinde en fazla talebi ise 241 kayıt ile gitar kursu alırken, ikinci sırada 173 kayıt ile tiyatro kursu yer aldı. 19 farklı branşta kayıtların devam ettiği ve tamamen ücretsiz olan MKM yaz kursları hakkında ayrıntılı bilgi 320 20 53 -419 ve 444 0 149 numaralı telefonlardan alınabiliyor.

En popüler kurs yüzme

Sportif alanda ise birçok kursa ev sahipliği yapılırken yüzme en popüler branş olarak öne çıkıyor. Kavurucu yaz sıcaklarında Mamaklıların gözdesi haline gelen Mamak Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi’ne haziran ayının başından itibaren 1800 genç kayıt yaptırırken, yüzme bilen ve sportif faaliyetlerini devam ettirmek isteyen bin kişi ise kayıt tazeledi.

Birçok branş bir arada

Milli spor olarak adlandırılan Soyakan savunma sanatında ise haziran ayından bu güne kadar toplam 504 kişi kayıt yenileme ve yeni kayıt yaptırdı. Birçok branşta kursun verildiği Mamak Belediyesi Başak Gençlik ve Spor Merkezi’nde, basketbola 245, voleybola 82, masa tenisine ise 90 kişi kayıt yaptırdı.

Basketbola yoğun ilgi

Mamak Spor Salonu’nun da düzenlenen kurslarda ise en çok ilgiyi haziran ayından bugüne kadar 227 kayıtla basketbol aldı. Basketbolun yanı sıra birçok branşın aynı çatı altında buluştuğu tesiste bay fitness 71, bayan fitness 73, zumba, plates ve aerobic kurslarına toplamda 231 kişi kayıt yaptırdı.