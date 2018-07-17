Ankara Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen 1. Ankara Instagram Fotoğraf Yarışması ve 2. Ankara ve Kültürel Değerler Temalı Afiş Yarışması’nda dereceye giren eserler, Esenboğa Havalimanı TAV Galeri Ankara’da sergileniyor. 50 eserden oluşan sergi, 27 Temmuz tarihine kadar Esenboğa Havalimanı TAV Galeri Ankara’da gezilebilecek. Ankara’nın tarihi, kültürel, coğrafi ve etik değerlerinin ortaya çıkarılması ve bu değerlerin genç nesillerdeki farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenen yarışmaya katılan gençlerin objektifleri ve tasarladıkları afişler ile birbirinden renkli ve ilginç Ankara fotoğrafları ve tasarımları bu sergide görülebilecek.

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen 1. Ankara Instagram Fotoğraf Yarışması ve 2. Ankara ve Kültürel Değerler Temalı Afiş Yarışması’nda dereceye girenler, Ankara’da düzenlenen törenle ödüllendirilmişti. 1. Ankara Instagram Fotoğraf Yarışması’nda Maksut Çubuk birinci, Muhammed Diler ikinci, F. Dilek Uyar üçüncü olmuştu. 2. Ankara Kültürel ve Değerler Temalı Afiş Yarışması’nda ise Özge Kandemir birini, Ömer Çam ikinci, Berke İnce üçüncü olmuştu.