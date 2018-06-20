TBMM 15 Temmuz Anıtı’nın temeli atıldı

ihanet girişimi olmuştur. İnanıyorum bundan böyle milletin asil duruşu, devreye girişi, siyasi parti farkı gözetmeksizin koyduğu karşı tavır yeni darbelere asla müsaade etmeyecek ve Türkiye’de darbe dönemi kapanmış olacaktır" dedi.

TBMM kampüsü içinde 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Anıtı’nın temeli törenle atıldı. Törene TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM İdare Amiri Ahmet Gündoğdu, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve diğer yetkililer katıldı. TBMM Başkanı Kahraman, yaptığı konuşmada anıtın 15 Temmuz darbe girişimini unutmamak ve unutturmamak amacıyla yapıldığını söyleyerek, 15 temmuz gecesi milletçe bir ihanetle karşı karşıya kaldıklarını aktardı. Kahraman, "FETÖ terör örgütünün iki yıl önce gerçekleştirmeye çalıştığı 15 Temmuz ihaneti tarihimizin mühim noktalarındandır. 1960’ta bir kitle tarafından gerçekleştirilen darbeden sonra 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi örtülü veya açık 17. ihanet girişimi olmuştur. İnanıyorum bundan böyle milletin asil duruşu, devreye girişi, siyasi parti farkı gözetmeksizin koyduğu karşı tavır yeni darbelere asla müsaade etmeyecek ve Türkiye’de darbe dönemi kapanmış olacaktır. O gece Cumhurbaşkanımız, devlet ve milletimizin başında hiçbir tereddütte düşmeden milletimizi meydanlara çağırdı. Başbakanımız o gece hükümetimizin başındaydı. O gece milli iradenin temsil yeri olan Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı olarak Meclisi açtım ve yetkime dayanarak Cumartesi günü olağanüstü toplantıya çağırdım" diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı sınırlarda üç ayrı devlet oluşacağını söyleyen Kahraman, "Kardeşler birbirine girecekti. Darbeler hükümetlerin değişimini sağlar, ilkeler bütün sistemi değiştirir. Bu ikisi de değildir. Doğrudan doğruya Türkiye Cumhuriyeti’nin, şanlı bayrağımızın sona erdirilmesi hadisesiydi. Ertesi gün yaptığım Meclisin toplantı davetinde dört partinin dördü de ortak deklarasyonla demokrasinin yanında olduklarını ve darbenin karşısında olduklarını ifade ettiler. Gemileri fareler terk ederler, kaptanlar değil. Biz gemiyi terk etmedik. Bütün o silah arkadaşlarıma demokrasi yolunda, darbeye karşı olma yolunda olanlara tekrar teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

TBMM İdare Amiri Ahmet Gündoğdu ise şunları dedi:

"Dün ’Abdülhamit Han gitsin, Osmanlı ile bir sorunumuz yok’ diyenler, bugün ’Recep Tayyip Erdoğan gitsin, Türkiye ile sorunumuz yok’ demeye başladılar. Abdülhamit Han gittiği gün Osmanlı gitti. Buradan uluslararası şer odaklarına çağrıda bulunuyorum; Abdülhamit Han’ı devirdiniz, Menderes’i astınız, Özal’ı zehirlediniz, Erbakan’ı indirdiniz, Erdoğan’ı yedirtmeyeceğiz."

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Meclisin Kahraman’ın cesaretiyle tarih yazdığını belirterek, Kahraman’ın bürokratları olarak çalışmaktan şeref duyduklarını ifade etti.

Daha sonra TBMM Başkanı Kahraman ve beraberindeki heyet, Şeref Holü’nde 15 Temmuz için hazırlanan fotoğraf ve objelerden oluşan sergiyi gezdi.