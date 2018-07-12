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12 Temmuz 2018 14:39

TBMM 28. Başkanını seçiyor

TBMM Genel Kurulu bugün Meclis Başkanlık seçimi için toplandı.

TBMM 28. Başkanını seçiyor

12 Temmuz 2018 14:39

Mecliste 28. Meclis Başkanının seçilmesi için oylama başladı.


TBMM Genel Kurulu, 28. Meclis Başkanını seçmek için toplandı. TBMM Başkanlığı için AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu ve Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam aday oldu.


Gizli oyla yapılacak olan TBMM Başkanlığı seçiminde ilk 2 oylamada üye tam sayının üçte ikisi yani 400 oy aranırken 3’üncü oylamada ise üye tam sayısının salt çoğunluğu yani en az 301 oy aranacak. Salt çoğunluk sağlanamazsa oylamada en çok oy alan 2 aday için 4’üncü oylama yapılacak ve bu oylamada en çok oy alan aday başkan olarak seçilecek.




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