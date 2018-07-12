Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2018 16:27

TBMM 28. Başkanlık seçimi 2’nci turu tamamlandı

TBMM Genel Kurulu’nda TBMM Başkanlık seçimi ikinci turunda AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım 384 oy aldı.

TBMM 28. Başkanlık seçimi 2’nci turu tamamlandı

12 Temmuz 2018 16:27


TBMM Genel Kurulu, 28. Meclis Başkanını seçmek için toplandı. TBMM Başkanlık seçimi birinci ve ikinci turunda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu sağlanamadı. TBMM Başkanlığı seçimi ikinci turunda toplam 584 milletvekili oy kullanırken, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım 384, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak 134, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş 65, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu 42, Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam 4 oy aldı. İkinci turda üçte iki çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle üçüncü tur oylama yapılacak. Üçüncü turda sağ çoğunlukla Meclis Başkanı seçilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç