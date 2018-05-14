TBMM Başkanı Kahraman, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kahraman, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin af ile ilgili açıklamalarına yönelik soruya, "Af yetkisi Meclis’indir. Af konusu hassas bir konu. Siyasi partiler böyle teklif verebilir. Anayasa kabulü için istenen 330 kabule ulaştığında olur. Hangi kapsamda olacak, sosyal yapıya uygun mudur" ifadelerini kullandı.

Hiç bir sistemin ideal olmadığını belirten Kahraman, "Sistem Başkanlık sistemine uygundur. Bir arabada iki şoför olmaz. Fransa bunun sıkıntısı çok çekti. General Degol bu sorunu çözdü" şeklinde konuştu.

Kanunların kutsal metinler olmadığını söyleyen Kahraman, "İleride sıkıntıya meydan vermemek için kaotik bir durum olmayacak. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı kararnamesi Meclisin denetim yetkisi ile denge sağlayacaktır" diye konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasına ilişkin soruya Kahraman, "Kudüs’te ABD Başkanı yanlış hareket ediyor. Kudüs’ün Birleşmiş Milletler statüsü bellidir. Kudüs’ün statüsü devam edecektir. Sayın Başkan’a yakışmayan bir hatadır. Netice alamayacaktır" dedi.

Demirtaş’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin soruya Kahraman şöyle cevap verdi:

"Selahattin Demirtaş siyasi haklarını kullanmayacağını bilerek partisi aday yaptı. Adaletin vereceği bir karar olarak görüyorum. Hiç bir ewrk diğer bir erkin işine karışmamalıdır. Kendi gücü neyse o vaziyette kalmalıdır, kuvvetler birbirine karışamaz. Demirtaş’ın 20’ye yakın dokunulmazlığın kaldırılması dosyası var. Bir kısmında kendisi tutuklu bulunuyor."

İYİ parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Kahraman’ın damadının FETÖ yüzünden yurtdışında olduğu iddiasına Kahraman, "Hangi masal? Mesnetsiz, her hangi bir delile dayanmamaktadır" dedi.