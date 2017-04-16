Diğer
Kategoriler
16 Nisan 2017 12:25

TBMM Başkanı Kahraman oyunu Ankara’da kullandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, referandumda oyunu Çankaya İlkokulunda kullandı.

TBMM Başkanı Kahraman oyunu Ankara’da kullandı

16 Nisan 2017 12:25


TBMM Başkanı Kahraman, Çankaya İlkokuluna gelerek 1140 nolu sandıkta oyunu kullandı. Oyunu kullanmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kahraman, bu günün güzel bir gün olduğunu, milli iradenin her zaman kendini göstermesinin ve ona göre yönetimlerin yürütülmesinin demokrasinin güzel tarafı olduğunu söyledi. Türkiye’nin halk oylamalarına alışması gerektiğini vurgulayan Kahraman, “En büyük söz sahibi halktır. Zaten demokrasi ‘demos kratos’, yani halkın iktidarı demektir. ‘Demos’ halk, ‘kratos’ iktidar demektir. İnşallah Türkiyemiz demokrasi içerisinde çok güzel günlere ulaşacaktır ve kavuşacaktır. Oyumuzu kullandık, uğurlu olsun, bereketli olsun” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
20
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    20°C
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    17°C
ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 19 RECEB 1438
  • 16 Nisan 2017
  • Pazar
  • İmsak :04:15
  • Güneş :06:02
  • Öğle :12:59
  • İkindi :16:43
  • Akşam :19:35
  • Yatsı :21:10
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!