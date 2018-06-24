TBMM Başkanı Kahraman oyunu kullandı

TBMM Başkanı Kahraman, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde oyunu kullanmak için Çankaya İlkokuluna geldi. Vatandaşlarla birlikte sıraya giren Kahraman, oyunu 1146 nolu sandıkta kullandı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kahraman, “Hayırlı olsun. Tarihi bir seçim. Her seçim önemli ve sandık ne derse o olacak. Türkiye, demokrat bir ülke olarak, Cumhuriyet devleti olarak ilelebet yola devam edecek. Herkes için, ülkemiz için hayırlı olsun. Allah, devletimize, milletimize zeval vermesin” dedi.