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24 Haziran 2018 12:00

TBMM Başkanı Kahraman oyunu kullandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, oyunu Ankara’da kullandı.

TBMM Başkanı Kahraman oyunu kullandı

24 Haziran 2018 12:00


TBMM Başkanı Kahraman, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde oyunu kullanmak için Çankaya İlkokuluna geldi. Vatandaşlarla birlikte sıraya giren Kahraman, oyunu 1146 nolu sandıkta kullandı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kahraman, “Hayırlı olsun. Tarihi bir seçim. Her seçim önemli ve sandık ne derse o olacak. Türkiye, demokrat bir ülke olarak, Cumhuriyet devleti olarak ilelebet yola devam edecek. Herkes için, ülkemiz için hayırlı olsun. Allah, devletimize, milletimize zeval vermesin” dedi.




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