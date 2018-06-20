TBMM Başkanı Kahraman’dan 24 Haziran seçimlerine ilişkin değerlendirme

TBMM Başkanı Kahraman, TBMM Şeref Holünde gazetecilerin sorularını cevapladı. Kahraman, soruları cevaplamadan önce gazetecilere temeli atılan 15 Temmuz Demokrasi Anıtının şeklini beğenip beğenmediklerini sordu. ’Beğendik’ yanıtını alan Kahraman, anıtın benzerinin İstanbul’da ve Külliye’de de olduğunu ifade etti.

Kahraman, 24 Haziran seçimleriyle ilgili değerlendirmesini soran gazetecilere ise "24 Haziran çok önemli bir tarih. Siyasi tarihimizde fevkalade mühim tarihler var, seçimler var. Bunların en mühimi 1950’deki 14 Mayıs seçimiydi. Ama bu 24 Haziran değişen Anayasa’nın yürürlüğe girmesi için karar verilecek olan bir seçim. Dolayısıyla şimdiye kadar olan seçimlerin ötesinde mana taşıyor. Meclis Başkanı olmak bir siyasi partinin mensubiyetinden öte adil karar vermek demektir. Ama bir partiyle alakası kesiliyor demek değil. İstiyorum ki Türkiye bu seçimi birlik beraberlik içinde örnek olarak tamamlayacağına inanıyorum. Birinci turda Cumhurbaşkanlığı seçiminin tamamlanacağına inanıyorum ve Cumhurbaşkanımızın daha önce aldığı oyun ötesinde bir oy alacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanlığı bir kubbe. Cumhurbaşkanlığının havada kalması için sütunlarında güçlü olması lazım. O noktada da güzel netice doğacağına inanıyorum. Mühim olan Türkiye’nin demokratik sistemde Cumhuriyet rejimi içerisinde, hür inançlı, fikirli, fikrinin ifade edebilen insanların bir hürriyet bahçesinde oturan insanların ülkesi olsun. İnsanlar hem hür olsunlar hem de tok olsunlar. Gelişmeler gayet güzel. Siyasi çalışmalar yapılıyor. Sandık demokrasi demektir. Sandığın sonucuna herkes uymak zorundadır. Güzel netice çıkacağına inanıyorum" açıklamasında bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek’in Twitter üzerinde yaptığı anketin tartışmalara neden olduğunun hatırlatılması üzerine Kahraman, "Bir siyasi parti hukuken varsa ve tüzüğü tasdik edilmişse, sandığa hürmet demokraside esastır. Tasnif hadisesi şahısların kendi tasnifi olabilir" ifadelerini kullandı.