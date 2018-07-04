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04 Temmuz 2018 17:33

TBMM Başkanı Kahraman’dan veda ziyareti

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof.

TBMM Başkanı Kahraman’dan veda ziyareti

04 Temmuz 2018 17:33

Dr. İbrahim Uslan’a veda ziyaretinde bulundu.


TBMM Başkanı Kahraman, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uslan’a veda ziyaretinde bulundu. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Uslan, Gazi Üniversitesine verdiği desteklerden dolayı Kahraman’a teşekkür etti. Görüşmenin ardından Kahraman ve Uslan birbirlerine hediye takdiminde bulundu.


Gazi Üniversitesi Senatosu’nun 13 Nisan 2017 tarihli kararıyla TBMM Başkanı Kahraman’a 15 Temmuz mel’un darbe ve işgal girişiminin önlenmesinde çok önemli bir görevi kahramanca yerine getirmesi sebebiyle ‘Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler’ alanında Gazi Üniversitesi tarafından fahri doktora tevdi edilmişti.




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