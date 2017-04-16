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16 Nisan 2017 10:09

TBMM Başkanı ve Genelkurmay Başkanının oy kullanacağı okulda yoğun güvenlik önlemleri

Ankara’da TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın oyunu kullanacağı okulda yoğun güvenlik önlemleri alındı.

TBMM Başkanı ve Genelkurmay Başkanının oy kullanacağı okulda yoğun güvenlik önlemleri

16 Nisan 2017 10:09


Anayasa değişikliği için oy verme işlemi doğudaki 32 ilde saat 07.00’de, diğer illerde ise saat 08.00’de başladı. TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da Çankaya İlköğretim Okulunda anayasa değişikliği için oyunu kullanacak. TBMM Başkanı Kahraman 1145 numaralı sandıkta, Orgeneral Akar ise 1140 numaralı sandıkta oy kullanacak. Sabahın ilk saatlerinden itibaren Çankaya İlköğretim Okulunda yoğun güvenlik önlemleri alındı. Özel Harekat ekipleri de okul çevresinde önlemler aldı.




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