Gidip görmeyen hala varsa şiddetle tavsiye ediyorum. Güven içinde keyifle gezeceğiniz bir Diyarbakır var artık. Diyarbakır terörle değil, tarihle, kültürle, medeniyetle, sevgiyle, kardeşlikle anılan bir şehir haline geldi" dedi.

Ankara’da dört gün boyunca Diyarbakır rüzgarı esecek. 30’dan fazla medeniyete ev sahipliği yapmış kadim şehir Diyarbakır, tanıtım günleri kapsamında Başkent’in göbeğinde tüm zenginliği ile tanıtılacak. Tanıtım günlerinin açılışı bugün Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın katılımı ile gerçekleştirildi. Dört gün sürecek olan etkinliğin açılışında ilk olarak Diyarbakırlı sanatçılar sahne aldı. Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, gösterinin ardından sahneye geçerek oyun ekibiyle hatıra fotoğrafı çekildi. Sonrasında açılış konuşmasını yapan Yıldırım, Diyarbakır’ı daha önce görmemiş vatandaşlar için Diyarbakır’ın ayaklarına geldiğini söyledi. Yıldırım, etkinlikte Diyarbakır’dan gelen esnafların kendi renklerini, desenlerini ve ürünlerini de beraberinde getirdiklerini ifade etti. Ankara’da her sene düzenlenen tanıtım faaliyetlerinin amacının Anadolu’nun şehirlerini tanıtmak olduğunu dile getiren Yıldırım, "Bu tür faaliyetler hem vatandaşlarımızın buluşmasına vesile oluyor hem de esnafın, tüccarın da Ankara’ya gelmesine katkı sağlıyor. Oluşan etkinliklerden hem onlar fayda sağlıyor hem de ülkemizin ekonomisine katkı oluyor" şeklinde konuştu.

Diyarbakır’ın çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir şehir olduğuna dikkat çeken Yıldırım, "Anadolu’nun en köklü şehirlerinden bir tanesidir. Gidip görmeyen hala varsa şiddetle tavsiye ediyorum. Güven içinde keyifle gezeceğiniz bir Diyarbakır var artık. Diyarbakır terörle değil, tarihle, kültürle, medeniyetle, sevgiyle, kardeşlikle anılan bir şehir haline geldi. Bize ait bütün değerleri orada görebilirsiniz. İnanıyorum ki Diyarbakır gerçek yönüyle tanındığında ülkemizin barışına, huzuruna daha çok katkı sağlayacak. Bu faaliyetle Diyarbakır’a dair merak canlanacak, vatandaşımızın ilgisi artacaktır" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesimi gerçekleştirilerek, Diyarbakır’dan gelen esnaflar ziyaret edildi. Etkinlikte Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve çok sayıda katılımcı yer alıyor.