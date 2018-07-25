TBMM Başkanı Yıldırım Kılıçdaroğlu’nu kabul etti

TBMM Başkanı Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu kabul etti. TBMM’de saat 11.10’da başlayan görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Kabul sonrası basın mensuplarına görüşmeye ilişkin bilgi veren Kılıçdaroğlu, "Başkanı daha önce telefonda kutlamıştım seçildikten sonra. Bu kez grup başkanvekili arkadaşlarımla beraber ziyaret ettik, seçilmesinden ötürü iyi dileklerimizi aktardık. Parlamentonun daha güçlü bir yapıya bürünmesi açısından hem parlamentodaki bürokratik düzeyin daha güçlü olması açısından hem de parlamentoda örneğin torba yasalar gibi yasaların görüşülmemesi açısından düşüncelerimizi aktardık. Bir eski milletvekili bir de hala milletvekili olan iki arkadaşımız var, Enis Berberoğlu ve Eren Erdem. Onlarla ilgili düşüncelerimizi de ifade ettik. Bir haksızlık olduğunu, yargının haksızlığa yol açtığını, gereksiz yere tutuklama olduğunu ve Enis Berberoğlu’nun parlamentoya gelip görev yapması gerekirken hala içeride tutulmasının doğru olmadığını, anayasaya aykırı uygulamalar olduğunu, yargının parlamentonun sözlerini, iradesini dinlemediğini ve devre dışı bıraktığı gerçeğini Başkan’a aktardık. Umuyoruz ki, önümüzdeki süreç içerisinde taşlar yerine oturur ve yargıya olan güven yeniden sağlanmış olur" açıklamasını yaptı.