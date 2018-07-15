TBMM Başkanı Yıldırım: “Şehitlerimiz bu ülkenin teminatıdır”

Bayrağımızdaki hilal bağımsızlığımızın sembolü, yıldızlar da her bir şehidimizin nişanesidir. O gecede göğsünü her türlü alçak kurşuna siper edenler, bu inançla canlarını verdiler” dedi.

TBMM Başkanı Yıldırım, Karşıyaka Mezarlığı içindeki 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği’nde düzenlenen anma programına katıldı. Şehitleri anma programı sonrası açıklamada bulunan Yıldırım, “15 Temmuz alçak darbe kalkışmasının ikinci seneyi devriyesini idrak ediyoruz. Ankara’da o gece şehadet şerbetini içen şehitlerimizin kabirlerine geldik, duamızı yaptık, şehitlerin yakınlarıyla bir araya geldik. 2 yıl geçmiş olmasına rağmen acılarımız tazeliğini koruyor. 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız demiştik. Gerek şehit yakınlarımız, gerekse milletimizin tamamı bu duygularla bu günü anıyor. Şehitlerimiz bu ülkenin teminatıdır, ay yıldızlı bayrağımıza rengini veren kahramanlarımızdır. Bayrağımızdaki hilal bağımsızlığımızın sembolü, yıldızlar da her bir şehidimizin nişanesidir. O gecede göğsünü her türlü alçak kurşuna siper edenler, bu inançla canlarını verdiler. 15 Temmuz şehitlerimiz ve vatanımızın savunmasında gece gündüz demeden hayatını seve seve veren bütün şehitlerimiz, başta cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları olmak üzere rahmetle, şükranla anıyoruz. Allah milletimizin yar ve yardımcısı olsun. Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, çeşitli kurumlarımız 15 Temmuz’un anısını, tazeliğini yaşatmak için birçok program yapacak. Amacımız 15 Temmuz ruhunu canlı bir şekilde tutmaktır. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, buna benzer alçak hiçbir olayı bu milletin yaşamamasını Rabbimden niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Yıldırım, 15 Temmuz şehitlerinin kabrini ziyaret ederken duygusal anlar yaşadı. 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği’ndeki anma programına Yıldırım’ın yanısıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ankara Valisi Ercan Topaca, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve şehit yakınları katıldı.