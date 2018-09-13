TBMM Başkanı Yıldırım Sivas Günleri'nde

Ankara'da düzenlenen Sivas Günleri'ne katılan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Sema da bizim semah da bizim, Alevi de bizim Sünni de bizim, 81 milyon hepsi bizim. Biriz, beraberiz, kardeşiz, birlikte Türkiyeyiz'' dedi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde Sivas Tanıtım Günleri başladı. Sivas'ı Ankaralılarla buluşturan tanıtım günleri, yöresel halk oyunları gösterisiyle başladı. Dans gösterisinin ardından açılış konuşmasını yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, fuarların, şenliklerin ticari hayatı canlı tutan organizasyonlar olduğunu kaydederek, ''Türkiye'nin nüfusunun dörtte birini barındıran Ankara, İstanbul, İzmir gibi şehirlerimize baktığımızda 81 vilayetimizin özetini görürüz. Bu şehirlerimiz nüfusunun Türkiye'nin her köşesinden vatandaşlar oluşturmaktadır. Bu faaliyetler yerinde ve güzel faaliyetlerdir. Alışveriş ekonominin can suyudur. Bu etkinlikler alışveriş ortamının canlanmasına da vesile olmaktadır'' ifadelerini kullandı.

''Sema da bizim semah da bizim, Alevi de bizim Sünni de bizim, 81 milyon hepsi bizim''

''Anadolu'da kurulan bütün medeniyetlere ev sahipliği yapan Sivas, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı şehirdir'' diyen Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

''Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece diyen Aşık Veysel'i bu millete kazandırmış bir şehirdir. Aynı zamanda yüreği vatan sevgisiyle sevgisiyle, ömrü bayrak sevdasıyla geçen şehidimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun da memleketidir. Alem çiçek olsa arı ben olsam dost dilinden tatlı bal bulamadım diyen Pir Sultan Abdal'ın da diyarıdır. Sivas birliğin, beraberliğin, kardeşliğin merkezidir. Sema da bizim semah da bizim, Alevi de bizim Sünni de bizim, 81 milyon hepsi bizim. Biriz, beraberiz, kardeşiz, birlikte Türkiyeyiz.''

''Birliğimizin, kardeşliğimizin temel şartı birbirimizi daha iyi tanımak, aramızdaki yabancılık duygusunu azaltmaktır''

Açılışla beraber Sivas'ın ekonomik, sosyal ve kültürel değerlerini de tanıma fırsatı bulunacağını kaydeden Yıldırım, ''Salı günü hicri yıl başı. Peygamber efendimizin Mekke'nin karanlığından Medine'nin aydınlığına çıktığı tarihin başlangıcı. Muharrem ayı hem umut ayıdır hem hüzün ayıdır, matem ayıdır. Umut ayıdır, çünkü hicretin başladığı aydır. Hüzün ayıdır, çünkü hırsı yüzünden Hz. Ali efendmizin torunu Hz. Hüseyii'in ve 71 akrabasının katledildiği Kerbela olayının da gerçekleştiği aydır. Hüzünlerimizi paylaşacağız, azaltacağız. Mutluluklarımızı, umutlarımızı paylaşacağız, çoğaltacağız ve böylece ülkemizi aydınlık yarınlara birlikte taşıyacağız. Daha önce üç tane Sivas Günleri gerçekleşti burada. Bu açılışla beraber Sivas'ın ekonomik, sosyal ve kültürel değerlerini de tanıma fırsatı bulacağız. Birliğimizin, kardeşliğimizin temel şartı birbirimizi daha iyi tanımak, aramızdaki yabancılık duygusunu azaltmaktır. Birbirimizi ne kadar yakın tanırsak millet olarak o kadar da güçlü oluruz. Büyükşehirlerde hayat daha çetin. İnsanların her zaman memleketine gitme fırsatı olmuyor. Bugün olduğu gibi memlekete gidemediysek memleket bizim ayağımıza geliyor. Bugün Sivas buraya geldi. Halk oyunlarıyla, ezgileriyle, kültürüyle ve birbirinden güzel ürünleriyle bugün Sivas Ankara'ya geldi. Bugün açılışını yapacağımız bu etkinlikle Ankara'daki Sivaslı kardeşlerimizin vatan hasreti de bir nebze olsun giderilmiş olacak. Ankara'da yaşayan diğer bütün vatandaşlarımızın da Sivas'ın zenginliklerini görmek için Atatürk Kültür Merkezine mutlaka gelmelerini bekliyoruz'' şeklinde konuştu.

''İster PKK kılığında, ister FETÖ kılığında gelsinler birliğimizi, kardeşliğimizi asla bozamazlar, zarar veremezler''

Milli birlik ve beraberlik mesajı veren Yıldırım, ''Sivas'ın zenginliği Türkiye'nin zenginliğidir. Birlikte kazanıp, birlikte zenginleşeceğiz ve birlikte paylaşacağız. Bakmayın siz düşmanlarımıza aleyhimizde çalışmalar yapanlara. İster PKK kılığında, ister FETÖ kılığında gelsinler birliğimizi, kardeşliğimizi asla bozamazlar, zarar veremezler. Türkiye'nin istikrar içinde büyümesine ve gelişmesine hiçbir güç engel olamayacak. İki gün önce Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı. Ekonomimiz ikinci çeyrekte 5.2 büyüme göstererek yoluna devam etti. En büyük güvencemiz Sivas'ın yiğidoları olduğu gibi aziz milletimizdir. Sizlerin desteğiyle, gayretiyle ülke bugünlere geldi, aydınlık yarınlara da bütün zorlukları aşacak birlikte ulaşacağız'' açıklamalarında bulundu.