TBMM Başkanvekili Gök’ten Ankaragücü’ne destek

TBMM Başkanvekili Levent Gök, MKE Ankaragücü Kulüp Başkanı Mehmet Yiğiner’i Beştepe tesislerinde ziyaret etti. Gök burada sezonluk kombine kartı satan alarak kulübe destek mesajı verdi. Ziyareti sırasında, MKE Ankaragücü’nün takdire şayan bir başarı elde ettiğini dile getiren Levent Gök, "Başarılarınızı Süper Lig’de de sürdüreceğinize yürekten inanıyorum. Ayrıca Ankaragücü’nü zor günlerden alıp, bugünlere getiren Sayın Başkan Mehmet Yiğiner ve ekibine de teşekkür ediyorum. Ankaragücü’nün 19 Mayıs Stadı’na bir an önce kavuşmasını arzu ediyorum” dedi.

Öte yandan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner de verdiği destek nedeniyle Levent Gök’e teşekkür etti.