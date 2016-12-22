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22 Aralık 2016 15:50

TBMM Darbe Komisyonu tartışmalı başladı

TBMM Darbe Komisyonu tartışmalı başladı

22 Aralık 2016 15:50

TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu görüşmeleri tartışmalı başladı.
TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek başkanlığında toplandı. Toplantının başında Komisyon Başkanı Petek, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Muğla’da yaşananları dinlemek üzere yaptıkları çalışma ziyaretiyle ilgili bilgi verdi. Ardından Petek, Darbe Komisyonuna ulaşan bilgi ve belgelerle ilgili açıklamada bulunarak, İçişleri Bakanlığı, SGK, BDDK gibi kurumlara yazılan yazılar sonucunda gelen cevapları aktardı. Bu esnada CHP’li Sezgin Tanrıkulu Başkan Reşat Petek’e, 2012 yılında Pensilvanya’ya giderek Fetullah Gülen’i ziyaret eden AK Partili milletvekillerine ilişkin CHP’nin hazırladığı soruları anımsatarak, bunların AK Parti Genel Merkezine iletilip iletilmediğini sordu. Petek’in Muğla’dan dün döndüklerini ve henüz yazmadıklarını ifade etmesi üzerine Tanrıkulu tepki gösterdi. Petek, "Henüz yazmadık. Komisyon toplantıdan dün akşam geldi. Merak etmeyin Komisyon araştırması gereken her şeyi yapıyor. Yazışmalar yapılıyor" diye konuştu.
Tanrıkulu’nun "Nasıl CHP’ye yazdıysanız AKP’ye de yazacaksınız. Yazılı olarak talepte bulunduk. Bir hafta geçti neden yazmadınız?” diye bağırması üzerine Petek, "Siz Komisyonun Marmaris çalışmasına neden gelmediniz?“ diye sordu. Tanrıkulu da, “Komisyon toplantısına katılıp katılmamak bizim takdirimizde. Ama yazı yazmak sizin göreviniz. Ne demek yazarım yazmam. Neden yazmadınız bir haftadır. Burası sizin keyfi yöneteceğiniz bir yer değil" ifadelerini kullandı.
Petek ise şunları kaydetti:
“Talebiniz reddedilmedi. Bu Komisyon dün gece geldi Marmaris’ten. Bunun zamanını siz tayin edecek değilsiniz. Her şeyin adabı ahlakı var. Söz vermedim size, konuşmayın. Burası şov yapma yeri değil. Söz isteme nezaketini bile göstermeyen birisiniz."



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