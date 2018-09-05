Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Ankara
  •  » TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, ABD Maslahatgüzarı Hovenier Ile Görüştü
05 Eylül 2018 12:58

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, ABD Maslahatgüzarı Hovenier ile görüştü

ABD Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier, İdlib’e ilişkin, "Bu konuda herhangi bir müdahale konusunda derin endişe taşıyoruz" dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, ABD Maslahatgüzarı Hovenier ile görüştü

05 Eylül 2018 12:58


TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, ABD Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier ile makamında görüştü. Bozkır, Türkiye ve ABD arasındaki sorunların çözüme nasıl kavuşturulabileceği arayışına gireceklerini belirterek, iki ülkenin birbirlerine en çok ihtiyaç duydukları zamanın olduğunu ifade etti. Bozkır, "Rahip Brunson gündeme gelecek mi?" sorusuna, "Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında halledilemeyecek bir sorun yoktur. Bunun nasıl eski rayına oturtulacağı konusunda basın yoluyla temaslar yerine iki ülkenin yetkililerinin arasında yapılacak ve kamuoyuyla her şeyin paylaşılmayacağı temasların olduğuna inanıyorum" dedi.


Türkiye-ABD ilişkilerini tek bir konuya indirgemenin yanlış olduğunu belirten Bozkır, "Diplomaside bazen bir gün bile çok uzundur, bir hafta bir günden daha uzundur. Türkiye olarak Amerika Birleşik Devletleri ile dostluğumuza önem veriyoruz" diye konuştu.


Hovenier ise, iki ülke ilişkilerinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin önemli bir rol oynadığının farkında olduğunu kaydederek, hem kendisi hem diğer liderler ile birlikte çalışmaktan memnun olacağını belirtti. İdlib’teki gelişmeler hakkındaki soruya ise Hovenier, "Dün sabah Başkan Trump, Amerika Birleşik Devletleri’nin pozisyonuna ilişkin tweet atmıştı. Bu konuda herhangi bir müdahale konusunda derin endişe taşıyoruz. Türk ve Amerikan hükümetlerinin bu konuda aynı endişeleri paylaştıklarını düşünüyorum" cevabını verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cuma
    Hafis Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç