TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, ABD Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier ile makamında görüştü. Bozkır, Türkiye ve ABD arasındaki sorunların çözüme nasıl kavuşturulabileceği arayışına gireceklerini belirterek, iki ülkenin birbirlerine en çok ihtiyaç duydukları zamanın olduğunu ifade etti. Bozkır, "Rahip Brunson gündeme gelecek mi?" sorusuna, "Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında halledilemeyecek bir sorun yoktur. Bunun nasıl eski rayına oturtulacağı konusunda basın yoluyla temaslar yerine iki ülkenin yetkililerinin arasında yapılacak ve kamuoyuyla her şeyin paylaşılmayacağı temasların olduğuna inanıyorum" dedi.

Türkiye-ABD ilişkilerini tek bir konuya indirgemenin yanlış olduğunu belirten Bozkır, "Diplomaside bazen bir gün bile çok uzundur, bir hafta bir günden daha uzundur. Türkiye olarak Amerika Birleşik Devletleri ile dostluğumuza önem veriyoruz" diye konuştu.

Hovenier ise, iki ülke ilişkilerinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin önemli bir rol oynadığının farkında olduğunu kaydederek, hem kendisi hem diğer liderler ile birlikte çalışmaktan memnun olacağını belirtti. İdlib’teki gelişmeler hakkındaki soruya ise Hovenier, "Dün sabah Başkan Trump, Amerika Birleşik Devletleri’nin pozisyonuna ilişkin tweet atmıştı. Bu konuda herhangi bir müdahale konusunda derin endişe taşıyoruz. Türk ve Amerikan hükümetlerinin bu konuda aynı endişeleri paylaştıklarını düşünüyorum" cevabını verdi.