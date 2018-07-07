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07 Temmuz 2018 13:52

TBMM Geçici Başkanı Yılmaz: "Mazbata şu anda Meclis Başkanlığı makamında"

TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz, Cumhurbaşkanı’nın mazbatasına ilişkin soruya, "Mazbata zannediyorum şu anda Meclis Başkanlığı makamında" dedi.

TBMM Geçici Başkanı Yılmaz:

07 Temmuz 2018 13:52


TBMM Geçici Başkanı ve İYİ Parti Ankara milletvekili Durmuş Yılmaz, en yaşlı üye sıfatıyla görevi almasından önce gazetecilerin sorularını cevapladı. Yılmaz, Meclis Başkanlığı sürecinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin etkin yönetilmesine çalışacağını belirterek, 27. dönemin hayırlı olmasını diledi.


Uzun bir yemin töreni olacağının hatırlatılması üzerine Yılmaz, "Hamd olsun o kadar takatim var" ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mazbatasının eline ulaşıp ulaşmadığına ilişkin soruya ise, "Mazbata zannediyorum şu anda Meclis Başkanlı makamında" dedi.




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