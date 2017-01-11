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11 Ocak 2017 20:45

TBMM Genel Kurulunda arbede

TBMM Genel Kurulunda arbede

11 Ocak 2017 20:45

ANKARA (İHA) – TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri sırasında arbede yaşandı.
TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri devam ediyor. 3. maddenin görüşmeleri tamamlandıktan sonra oylamaya geçildi. Oylama esnasında milletvekilleri oylarını kullanmak üzere yerlerinden kalkarak, kabinlere doğru yöneldiler. Bu sırada AK Parti milletvekilleri ile CHP milletvekilleri arasında itişmeler yaşandı. Daha sonra olay büyüyerek yumruklaşmaya varan tartışma çıktı.
Bu sırada AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de salonda bulundu.



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