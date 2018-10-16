TBMM Genel Kurulunda tartışma

ANKARA (İHA) – TBMM Genel Kurulunda HDP'li Oruç'un, Türkiye dış politikasını Filistin halkının yaşadıkları üzerinden eleştirmesine AK Parti ve MHP milletvekilleri tepki gösterdi.

TBMM Genel Kurulunda Türkiye'nin Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü bulundurmasına ilişkin görüşmeler düzenleniyor. HDP Adana Milletvekili Tülay Hatımoğulları Oruç, Türkiye dış politikalarını Filistin halkının yaşadıkları üzerinden eleştirdi. AK Parti ve MHP milletvekilleri Oruç'a tepki gösterdi. TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, oturuma 10 dakika ara verdi. Aradan sonra ilk sözü AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'a verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Türkiye'nin terörle mücadele ettiğini belirterek, Türkiye'nin barışı tesis etmek için çalıştığını söyledi. Özkan, "Her türlü tehlike ve tehditlere karşı barışı tehdit etmek isteyenlere karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Ulusal barışımız ve çıkarlarımız, bölgesel ve küresel barışa katkılarımız devam edecektir" dedi.

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, kürsüde oy veren millet adına konuştuklarını belirterek, birbirlerini dinlemek zorunda olduklarını ifade etti. Kerestecioğlu, "Sonuç olarak birbirimizin düşüncelerine saygı göstersek de, saygı göstermesek de dinlemek ve saygı göstermek zorundayız. Yeter ki düşünceler çarpışsın" ifadelerini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, konuşmaların özenli olması gerektiğini söyleyerek, "Son derece haksız, yanlış, bazı ifadeler var ki, bunları kabul etmemiz mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni İsrail'e benzeten ifadeler kabul edilebilir, saygı duyulabilir hali asla düşünülemez. Türkiye İsrail gibi işgalci ülke değildir. İsrail işgalci bir ülkedir" diye konuştu.