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09 Ocak 2017 18:23

TBMM Genel Kurulunda usul tartışması yaşandı

TBMM Genel Kurulunda usul tartışması yaşandı

09 Ocak 2017 18:23

ANKARA (İHA) – TBMM Genel Kurulunda Anayasa değişiklik teklifi konusunda usul tartışması yaşandı.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Genel Kurulda Anayasa değişiklik teklifinin Anayasa’ya aykırı olduğunu savunarak, komisyon aşamasında da komisyon başkanı ve üyelerine başvuruda bulunduklarını söyledi. Altay, “Bu anayasa ile Anayasa’nın 2. maddesi ile 4. maddesi açıkça ihlal edilmektedir. Bizim Anayasamızın 4. maddesi, ilk üç maddeyi ve özellikle 2. maddede atıf yapılan başlangıç hükümlerini değiştirmeyi teklif dahi edilemez’ hükümleri arasına almıştır. Bu teklifle Anayasa’nın başlangıcında ifade edilen millet iradesinin mutlak üstünlüğü, egemenliğin kayıtsız şartsız Türk milletine ait olduğunu, hiçbir kişi ve kuruluşun bu Anayasa’da gösterilen hürriyeti, demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzeni dışına çıkılmayacağını hüküm altına almıştır” ifadelerini kullandı.
Bunun üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Altay’ın yaklaşımının yanlış olduğunu ve TBMM’nin Anayasa değişikliği yapabileceğini ifade etti. Turan, “Milletten korkan bir anlayış, Meclisten korkan bir anlayış ne ise ne de bu ülkeye fayda sağlar. Bu ülkede Anayasa değişiklik teklifinin nasıl olacağı hepimizin malumudur. 18 maddelik teklif komisyonda görüşüldü” şeklinde konuştu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan da, değişiklik teklifinin Anayasa’ya aykırı olduğunu, kurucu iradenin temsili olan ilk dört maddeye aykırı olduğunu öne sürdü. Tezcan, “Anayasa’nın 4. maddesi gereği, bu değişiklik teklif dahi edilemez, görüşülemez. İlk dört madde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin şekli bir Cumhuriyet’tir. Bu Cumhuriyet başta tarif edilen ilkelere uygun olacak. ‘Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olacağına, kuvvetler ayrılığı prensibine uygun olacağına, demokratik, sosyal, hukuk devletidir’ diyor. Cumhuriyet bir egemenlik problemidir” diye konuştu.
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP’nin Anayasa’da masadan kalktığını söyleyerek, Anayasa değişiklik teklifinin Anayasa’ya aykırı olmadığını ifade etti.



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