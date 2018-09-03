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03 Eylül 2018 21:01

TBMM’de adli yıl açılış resepsiyonu

Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, 2018-2019 adli yılının açılışı dolayısıyla TBMM’de resepsiyon verdi.

TBMM’de adli yıl açılış resepsiyonu

03 Eylül 2018 21:01


TBMM Havuzlu Bahçe’de gerçekleşen resepsiyona TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve yüksek yargı üyeleri katıldı. Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Yargıtay Birinci Başkan Vekili Mehmet Kürtül ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Adıgüzel resepsiyona katılan konukları Havuzlu Bahçe’nin kapısında karşıladı.




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