TBMM'de emeklilikte yaşa takılanlar grup önerisi gündeme alındı

İYİ Parti'nin emeklilikte yaşa takılanlar grup önerisi TBMM'de gündeme alındı.

İYİ Parti, TBMM Başkanlığına emeklilikte yaşa takılanlar ile konunun gündeme alınıp alınmaması hakkında grup önerisi verdi. Konuşmalardan sonra oylama yapıldı. Oylama ile ilgili olarak Divan Katip üyeleri arasında kararsızlık yaşandı. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Celal Adan, oylamanın elektronik cihazla yapılmasını istedi. Elektronik olarak yapılan oylamada önerinin gündeme alınmasına oy çokluğuyla karar verildi. TBMM Başkanvekili Adan, Genel kurul oturumuna on dakika ara verdi.