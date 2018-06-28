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28 Haziran 2018 14:33

TBMM’de milletvekili kayıtları devam ediyor

Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletvekili kayıtları devam ediyor.

TBMM’de milletvekili kayıtları devam ediyor

28 Haziran 2018 14:33


TBMM Şeref Holü’nde devam eden kayıtlarda bugün AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu kayıt işlemlerini yaptı. Durmuşoğlu, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile birlikte kayıt yaptırmaya geldi. Durmuşoğlu, kayıt yaptırdıktan sonra gazetecilere açıklama yaptı.


Durmuşoğlu, 24 Haziran seçimlerinin hayırlı olmasını dileyerek milletin iradesinin seçime yansıdığını belirtti. Durmuşoğlu, "Türkiye’de demokrasi kültürü yerleşti. Halk, seçim kararı alındıktan sonra iradesini zamanında sandığa giderek hür bir şekilde beyan etti. Bunun da büyük bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Türkiye’de yeni bir dönem başlıyor. Bu sistemin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.


AK Parti Kırıkkale milletvekili Ramazan Can da parmak izi verdi.




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