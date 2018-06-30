TBMM’de milletvekillerinin kayıtları devam ediyor

Milletvekili kayıtları TBMM Şeref Holü’nde devam ediyor. MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak ve İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik, TBMM’ye gelerek kayıt yaptırdı.

Eski Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak’ın yeğeni MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, 93 yaşındaki babası Ahmet Sazak ile kayıt yaptırmaya geldi. Kayıt işlemleri sonrası Ahmet Sazak, oğlu Metin Nurullah Sazak’a rozet taktı. Ahmet Sazak, dürüstçe iyi işler yapmalarının önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu şerefi güzel devam ettirebilirse ne mutlu" ifadelerini kullandı.

Metin Nurullah Sazak ise, milletin verdiği vekaletini en iyi şekilde değerlendirmek için gayret göstereceğini belirterek, "Bu vekaletini en iyi şekilde değerlendiririz. Gayretimiz bu yönde olacak" şeklinde konuştu.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik ise, yeniden Mecliste olduğunun hatırlatılması üzerine, "Zorlu bir siyasi mücadelenin içerisinden çıkarak geldik. Milli irade bu şekilde tecelli etti. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisinde yasama görevimizi hakkıyla yapmayı düşünüyoruz, kararlıyız. Ülkemiz, milletimiz için 27. dönemin hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

Ailesiyle birlikte kayıt yaptırmaya gelen Çelik’in 16 aylık torunu Deniz, Şeref Holü koridorunda yürüdü. Çelik, parmak izi alımı sırasında torununu kucağına aldı.