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30 Ağustos 2018 16:43

TBMM’den eski Meclis önüne geçit töreni düzenlendi

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, TBMM önünden Ulus’taki eski Meclis binasına kadar geçit töreni düzenlendi.

TBMM’den eski Meclis önüne geçit töreni düzenlendi

30 Ağustos 2018 16:43


TBMM önünde saat 13.30’da başlayan geçit töreni dolayısıyla Atatürk Bulvarı üzerinde geniş güvenlik önlemi alındı. Bulvara çıkan bütün yollar, bariyerler ve 15 Temmuz darbe girişimini önlemede etkin rol oynayan hafriyat kamyonlarıyla kapatılırken, çevik kuvvet ve atlı polisler güzergahta güvenliği sağladı. Kortejde askeri birlikler, polis ekipleri, mehter takımı, Osmanlı ve cumhuriyet dönemine ait askeri kıyafetler giyen askerler ve sivil savunma ekipleri yer aldı. Geçit töreni boyunca yol kenarında bulunan vatandaşlar Türk bayraklarıyla, polis ve askerlere sevgi gösterilerinde bulundu. Vatandaşlar, görkemli geçit törenini telefonlarıyla da kaydetmeyi ihmal etmedi.


Tören, eski Meclis’in önünde son buldu.




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