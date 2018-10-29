TBMM'den eski Meclis önüne geçit töreni düzenlendi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, TBMM önünden Ulus'taki eski Meclis binasına kadar geçit töreni düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. kuruluş yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilen kutlamalar kapsamında, TBMM önünden Ulus'taki eski Meclis binasına kadar geçit töreni düzenlendi.

TBMM önünde saat 13.30'da başlayan geçit töreni dolayısıyla Atatürk Bulvarı üzerinde geniş güvenlik önlemi alındı. Bulvara çıkan bütün yollar, bariyerler ve 15 Temmuz darbe girişimini önlemede etkin rol oynayan hafriyat kamyonlarıyla kapatılırken, çevik kuvvet ve atlı polisler güzergahta güvenliği sağladı. Kortejde askeri birlikler, polis ekipleri, mehter takımı, Osmanlı ve cumhuriyet dönemine ait askeri kıyafetler giyen askerler ve sivil savunma ekipleri yer aldı. Geçit töreni boyunca yol kenarında bulunan vatandaşlar Türk bayraklarıyla, polis ve askerlere sevgi gösterilerinde bulundu. Vatandaşlar, görkemli geçit törenini telefonlarıyla da kaydetmeyi ihmal etmedi.

Vatandaşlar Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. kuruluş yıl dönümü olduğu için çok mutlu olduklarını belirtirken, Tören, eski Meclis'in önünde son buldu.