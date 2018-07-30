TCG Gediz, NATO kapsamındaki görevini tamamlayarak yurda döndü

TCG Gediz, yaklaşık dört ay süren görev süresince Baltık Denizi, Kuzey Denizi ve Atlantik Okyanusu’nda NATO’nun JOINT WARRIOR-2018 Fiili Deniz ve Hava Savunma Tatbikatı, BALTOPS-2018 Barış İçin Ortaklık Tatbikatı ve DYNAMIC MONGOOSE-2018 Denizaltı Harbi ve Denizaltı Savunma Harbi Tatbikatı’na katılarak, DYNAMIC MONGOOSE tatbikatı kapsamında 70 derece kuzey enleminin de kuzeyine geçerek Kuzey Kutup Dairesi’nde Türk bayrağını dalgalandırdı. Akdeniz, Afrika, Baltıklar ve İskandinavya’da yer alan toplam 12 ülkede 15 liman ziyareti gerçekleştiren ve bu kapsamda Litvanya’daki Kleipeda ve Danimarka’daki Aalborg limanlarını ziyaret eden ilk Türk savaş gemisi oldu. Görevini başarıyla tamamlayarak 30 Temmuz tarihinde yurda dönen TCG Gediz için Aksaz limanında bir karşılama töreni gerçekleştirildi.