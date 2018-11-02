TDK, “Kırgız Atasözleri”nin 2'nci baskısını yayımladı

Türk Dil Kurumu, Ülkü Çelik ŞAVK'ın hazırladığı ve birinci baskısı 2002'de yapılan “Kırgız Atasözleri” kitabının ikinci baskısını yayımladı.

Kitap, “Giriş”, “Metin” ve “Dizin” bölümlerinden oluşuyor. “Giriş”te önce Kırgız atasözleri üzerine yapılmış çalışmalara değiniliyor, sonrasında Kırgız atasözleri, Dîvânu Lugâti't-Türk'teki ve Türkiye Türkçesindeki atasözleriyle karşılaştırılıyor. “Metin” bölümünde 1818 tane Kırgız atasözü asıl hâli, Türkiye Türkçesi tercümesi ve varsa Türkiye Türkçesindeki dengi ile veriliyor. Sonraki bölüm olan “Dizin”de ise atasözlerindeki Kırgız Türkçesi kelimelerin Türkiye Türkçesi karşılığına yer veriliyor.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki kurumlardan biri olan Türk Dil Kurumu, 2017'de “Karşılaştırmalı Türkmen Atasözleri” ve “Kazak Atasözleri” adlı iki eser yayımlamıştı. Şimdi de, baskısı tükenen “Kırgız Atasözleri”nin yeniden yayımlanmasıyla Türk halklarının atasözleriyle ilgili bir başka eser daha araştırmacıların ve ilgililerin hizmetine sunulmuş oldu.