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28 Haziran 2018 12:43

TDK’da devir teslim töreni

Türk Dil Kurumu Başkanlığı görevini Mart 2012’den bu yana yürütmekte olan Mustafa S.

TDK’da devir teslim töreni

28 Haziran 2018 12:43

Kaçalin 27 Haziran’da düzenlenen törenle görevini Gürer Gülsevin’e devretti.


Kaçalin 27 Haziran’da düzenlenen törenle görevini Gürer Gülsevin’e devretti. Törene katılan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya ÖRS, Kaçalin’e gerek ilmi hayatında gerekse de şahsi hayatında başarılar ve mutluluklar dileyerek kendisine teşekkür belgesi ve kurum çalışanları adına da hediye takdim etti.


TDK’nın Türkiye’nin en köklü ilmi kurumlarından biri olduğuna dikkat çeken Örs, kurumun bundan sonra da yeni Başkanı Gülsevin ile nitelikli çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, kendisine de vazifesinde başarılar diledi.


Kaçalin ise TDK çalışanlarına teşekkürlerini ifade ederek kurumdaki idari vazifesinin son bulduğunu ancak ilmi çalışmalarının süreceğini belirtti.


Kurumun yeni Başkanı Gülsevin de böyle bir göreve layık görülmekten duyduğu memnuniyeti vurgulayarak, zor bir işin kendisini beklediğini ancak kurumun uzun yıllar boyunca elde ettiği birikim ve tecrübeli çalışanların işi kolaylaştıracağını söyledi.




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