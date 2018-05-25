TDK’dan, Ansiklopedik Askeri Terimler Sözlüğü

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan kurumlardan biri olan ve terim sözlükleri adı altında pek çok yayının hazırlanmasına öncülük eden Türk Dil Kurumu, bu diziye “Ansiklopedik Askerî Terimler Sözlüğü”nü de ekledi. Eser, bir terim sözlüğü olmanın ötesinde hem günümüzün hızla değişen ve gelişen askeri teknolojisini takip edebilmeyi hem de Türk subay rütbelerinin İngiltere ve ABD’deki karşılıklarını görebilmeyi mümkün kılıyor. Eserde ayrıca ABD Savunma Bakanlığı Teşkilatı listesi de yer alıyor.

Yazar Nurhan Sabuncuoğlu beş yılı aşkın bir çalışma ve araştırmanın sonunda, uluslararası birçok kuruluştan, özellikle de NATO’dan bilgi ve tecrübe anlamında istifade ederek sözlüğü hazırladığını ifade etmektedir. Sabuncuoğlu, sözlüğün Türk Silahlı Kuvvetlerinde ve askeri sahalarda yapılacak çalışmalar için önemli bir boşluğu dolduracağını belirtiyor.

İngilizce-Türkçe olarak hazırlanan sözlükte yaklaşık 20 bin maddenin yanı sıra Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’’Türk Ordusu’na Mesajı’’ ile ’’Türk Gençliğine Hitabı’’ hem İngilizce hem de Türkçe olarak yer alıyor. Ayrıca eserde Genelkurmay ve kuvvet komutanlıklarının sembolleri; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerine bağlı askerlerin rütbe ve işaretleri, NATO üyesi ülkelerdeki komuta birimleri ve bunların vazifeleri, askeri terimlere ait kapsamlı kısaltmalar dizini ile eski askeri terimlerin günümüzdeki karşılıklarına da yer verildi.