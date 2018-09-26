TDK'de 86. Dil Bayramı kutlandı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, "Bu dönemde üzerinde en çok çalışmamız gereken, en çok seferberlik ilan etmemiz gereken konu Türk diline sahip çıkma konusudur” dedi.

86. Dil Bayramı, Türk Dil Kurumu (TDK) Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, TDK Başkanı Gürer Gülsevin, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Derya Örs katıldı. Törende konuşan TDK Başkanı Gülsevin, “Bundan 86 yıl önce 12 Temmuz 1932'de Atatürk'ün talimatlarıyla Türk Dili Tetkik Cemiyeti kurulmuştu. Sonradan adı Türk Dil Kurumu oldu. Hemen onun ardından iki ay sonra İstanbul'da 26 Eylül günü, yani bugüne denk gelen gün Türk Dil Kurultayı toplandı. Kurultay dokuz gün sürdü. Bilim adamları, edebiyatçılar, aydınlar, halk, hatta Toroslar'dan Yörükler getirildi. Çok geniş katılımla dokuz gün sürdü. Mustafa Kemal, dokuz gün kurultayı takip etti. Radyo vasıtasıyla kurultay halka da ulaştırıldı. Kurultayda kurultayın başlangıç günü olan 26 Eylül tarihinin dil bayramı olarak kutlanması önerildi ve oy birliğiyle kabul edildi” dedi.

Gülsevin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“TDK da 86 yıldır Türk Dil Bayramı'nı kutluyor, çeşitli etkinliklerle kutluyor. Dört yılda bir kurultaylar tekrarlandığı için dört yılda bire denk gelen büyük kurultay ile beraber dil bayramı kutlanıyor. Onun dışında Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde veya Ankara'da sempozyum, panel gibi toplantılarla birleşerek kutlanıyor. Bazen de Türk diline hizmet eden kurumlara, kuruluşlara ve yarışma programlarına ödül verilerek kutlanıyor.”

1932'de ilan edilen Dil Bayramı'nın Avrupa ülkelerine ilham olduğunu kaydeden Gülsevin, “Avrupa Konseyinin dil politikaları bölümü tarafından Nisan 1997 tarihinde yapılan projenin son konferansı sırasında Avrupa Dil Günü fikri ortaya atıldı. Üye ülkelerin desteği ile öneri çeşitli organlarca işlendi ve Avrupa Komisyonu da katılım için o toplantıya davet edildi. Ocak 1999'da Bakanlar Komitesi, 2001 yılını ‘Avrupa Diller Yılı' olarak ilan etti. Daha sonra sürekli hale getirilen bu organizasyon, her yıl 26 Eylül gününde Avrupa'da da Avrupa Diller Günü olarak anılıyor” şeklinde konuştu.

Dil Bayramı'nı kutlayan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, “Kültür ve Turizm Bakanlığı, birçok görevlendirme ve görev tanımı içerisinde konularını seçiyor. Bunlara öncelik sırası koyuyor ama benim şahsi kanaatim odur ki, bu dönemde üzerinde en çok çalışmamız gereken, en çok seferberlik ilan etmemiz gereken konu Türk diline sahip çıkma konusudur” şeklinde konuştu.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Derya Örs ise, “86. yılını idrak ettiğimiz bu bayramın hayırlara vesile olmasını, Türk Dili çalışanlarına, Türk diline emek verenlere, bu alanda hizmet veren sanatçılarımıza, edebiyatçılarımıza, Türk milletine ve bütün Türk dünyasına hayırlı olmasını diliyorum ve bayramımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Törende TDK Başkanı Gürer Gülsevin, TDK'nin çalışmalarına ilişkin sunum da yaptı.