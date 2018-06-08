TDK’den Kırım Tatar Türkçesi Sözlüğü

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan kurumlardan biri olan ve farklı dillerin sözlüklerini yayımlamayı sürdüren Türk Dil Kurumu, Türk lehçelerinin sözlüklerini de yayımlıyor. Kurum, bu zamana kadar Azerbaycan, Hakas, Karaçay-Malkar, Kıpçak, Kırgız, Kumuk ve Yakut Türkçesi sözlüklerini yayımladı. 2017’de ise Kurum hacimli bir Başkurt Türkçesi sözlüğü yayımlayarak alandaki mühim bir boşluğu doldurdu. Şimdi ise kapsamlı bir Kırım Tatar Türkçesi sözlüğü Kurumun yayınları arasındaki yerini aldı.

“Kırım Tatar Türkçesi-Türkiye Türkçesi-Rusça Sözlük”, Prof. Dr. Refik Muzafarov’un 1973’te tamamladığı ancak Sovyet Rusya’da yayımlanmasına izin verilmeyen “Kırım Tatarcası-Rusça Sözlük”e dayanıyor. Prof. Dr. Refik Muzafarov, 12 binden fazla kelimeyi dâhil ettiği sözlüğünün sonunda kadın ve erkek adlarının listesiyle Kırım yer adlarının listesine yer veriyor. Sözlüğün Türkiye Türkçesi’ne uyarlamasını ve baskıya hazırlığını ise Nariman Seyityahya yaptı. Sözlükte Kırım Tatar Türkçesi’nde kullanılan kelimelerin Türkiye Türkçesi ve Rusça karşılıklarına yer veriliyor. Sözlüğün madde başları gerek Türkiye’de Kırım Tatar Türkçesi’ni öğrenmek isteyenlere, gerekse de Türkiye Türkçesi’ni öğrenmek isteyen Kırım Türkleri’ne kolaylık sağlamak maksadıyla hem Latin hem de Kiril harfleriyle veriliyor.