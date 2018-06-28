Milyonlarca kişinin etkilendiği afet sonrasında bölgede yaşam mücadelesi veren ailelere gıda malzemesi ve hijyen kitinden oluşan yardım paketleri ulaştırıldı. Patlamanın ardından çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Latin Amerika Sorumlusu Selahaddin Karabostan, bölgede ihtiyacın devam ettiğini belirtti.

Karabostan, "Latin Amerika ülkelerinden Guatemala’da başkent Ciudad de Guatemala’ya 40 kilometre uzaklıkta bulunan Fuego Yanardağı’nın patlamasıyla meydana gelen afet sonucu yüze yakın kişi hayatını kaybederken, bölgede büyük hasara neden oldu. Milyonlarca kişinin etkilendiği afet sonucunda pek çok kişi yaşadığı bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Türkiye Diyanet Vakfı olarak Guatemala’da yıl boyunca insani yardımlarımızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken, yanardağ patlaması ile yaşanan afet sonucunda da buradaki insanları unutmadık. Afetten zarar gören 500’e yakın da aileye gıda malzemesi ve hijyen kitlerinden oluşan yardım paketlerini ulaştırdık. Aynı zamanda Hediyem Kur’an Olsun Projesi kapsamında İspanyolca mealli Kur’an-ı Kerimleri ihtiyaç sahiplerine hediye ettik" dedi.