TDV KAGEM Sosyal Destek ve Eğitim Merkezi başarıya doymuyor

Çoğunluğunu Suriyeli öğrencilerin oluşturduğu öğretim programında Irak, Filistin, Afganistan, Somali, Yemen, Sudan, Mısır ve Libyalı gençler de yer aldı. Sosyal Destek Merkezi’nde yabancı öğrenciler için gerçekleştirilen İleri Düzey Türkçe Dil Eğitim Programında dersler, okuma-anlama, dinleme-anlama, konuşma ve yazma başlıkları altında dört temel beceri üzerinden işlendi.

Her yıl bir önceki yıla göre başarısını daha da artırarak çalışmalarına devam eden merkezde öğrenciler uzman okutmanlar eşliğinde haftada 30, toplamda 960 saat Türkçe dersi aldı. Toplamda 6 sınıfın yer aldığı dokuz aylık öğretim süreci sonunda 50’si kadın, 78’i erkek olmak üzere 128 öğrencinin yüzde 98’i başarı sağlayarak “C1” sertifikası almaya hak kazandı.

Uluslararası ölçekte bir sertifika

Türkçe dil kursunu başarıyla tamamlayan öğrenciler aldıkları sertifikaları, üniversite, yüksek lisans, doktora başvuruları ve tercüme büroları başta olmak üzere çeşitli iş alanlarında kullanabilmekteler. Gazi Üniversitesi TÖMER tarafından yapılan sınav sonucunda verilen belgeler, uluslararası ölçekte karşılığı olan sertifika niteliği taşıyor.

KAGEM sosyal hayata da hazırlıyor

Merkezde öğrenim gören öğrencilere, Türkçe öğretiminin yanında, hukuk, eğitim ve sağlık başta olmak üzere çeşitli konularda seminerler verildi. Türkiye’nin ve Türk kültürünün tanıtımının da ihmal edilmediği eğitimlerde, pek çok sebepten dolayı ülkelerinden göç etmek zorunda kalan gençlerin yabancı bir ülkede sosyal hayatla olan uyum sürecine ilişkin konulara da yer verildi.

Eğitim ve öğretimlerine devam etmek isteyen ve Türkçe dil öğrenimini başarıyla tamamlayan öğrenciler şimdiden çeşitli üniversitelerin birçok mühendislik, tercümanlık, sağlık, inşaat, hukuk gibi bölümlerine başvurularını gerçekleştirerek kabullerini bekliyor. 2017-2018 Eğitim-Öğretim Dönemi mezunu olan 47 öğrenci çeşitli üniversitelerden lisans düzeyinde davet aldı.

TDV KAGEM bünyesinde hizmet veren Sosyal Destek ve Eğitim Merkezi (SDEM) ‘İleri Düzey Türkçe Dil Eğitim Programı’ kapsamında öğrencilerin başarıları 13 Ağustos Pazartesi günü saat 14.00’de Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonunda basına açık olarak gerçekleştirilecek olan mezuniyet programı ile taçlanacak.