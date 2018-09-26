TDV'den Hindistan'a insani yardım

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Hindistan'ın güneybatısında yer alan Kerala eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kaymasının ardından bölgeye insani yardım ulaştırdı.

Türkiye Diyanet Vakfı, Hindistan'ın güneybatısında yer alan Kerala eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kaymasının ardından bölgeye insani yardım ulaştırdı. Milyonlarca kişinin etkilendiği afette yüzlerce kişi yaşamını yitirirken, bölgede bulunan 22 bin ev hasar gördü, 7 bine yakın ev kullanılmaz hale geldi. Bölgede yardım çalışmaları gerçekleştiren TDV ekibinden Yurtdışı İnsani Yardım Uzmanı Abdullah Uçak, afetten 1,5 milyon kişinin etkilendiğini ve bölgede insani yardım ihtiyacının devam ettiğini belirtti. Bölgedeki durum hakkında bilgi veren Uçak, ''Hindistan'ın güneybatısında yer alan Kerala eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kayması sonucunda afette zarar gören bölgelere insani yardım ulaştırdık. Bölge tarihinde ilk defa böyle şey ile karşı karşıya kaldı'' ifadelerini kullandı.

''Türkiye Diyanet Vakfı olarak bölgede acil insani yardım çalışmaları başlattık''

Milyonlarca kişinin etkilendiği afette 434 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Uçak, ''Milyonlarca kişinin etkilendiği afette 434 kişi yaşamını yitirdi, 22 bin ev hasar gördü, 6 bin 800 ev tamamen kullanılamaz hale geldi ve 21 cami hasar gördü. Sel felaketinin yaşandığı sırada yollar ve evler sular altında kaldı. Selde mahsur kalanlar helikopterler ve bölgedeki balıkçı tekneleri vasıtasıyla kurtarıldı. Koçi Havalimanı bir süre kullanılamaz hale geldi. Türkiye Diyanet Vakfı olarak bölgede acil insani yardım çalışmaları başlattık ve bu kapsamda bir aileye yaklaşık bir ay boyunca yetebilecek düzeyde olan 300 gıda kolisi, içerisinde sabun, deterjan ve temizlik malzemelerinden oluşan 2 bin 500 hijyen paketi, sel mağdurları için bin adet kıyafet yardımı yaptık. Aynı zamanda evleri selde hasar gören 25 aileye de ev tadilatı için destek verdik'' şeklinde konuştu.