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31 Temmuz 2018 13:25

TDV’ye kurban bağışında bulunan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan vatandaşlara çağrı

Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) kurban bağışında bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof.

TDV’ye kurban bağışında bulunan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan vatandaşlara çağrı

31 Temmuz 2018 13:25

Dr. Ali Erbaş, kurbanını vekalet yoluyla kestirmek isteyen vatandaşları TDV’ye bağışta bulunmaya davet etti.


Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat’ı kabul etti. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Polat’tan Vakfın faaliyetleri ve ’Vekaletle Kurban Kesim Organizasyonu’ ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi aldı.


TDV’nin emanet bilinci ile vekaletle kurban organizasyonunu yürüttüğünü ifade eden Başkan Erbaş, kurbanını vekalet yoluyla kestirmek isteyen vatandaşları, TDV’ye kurban bağışında bulunmaya davet etti. Başkan Erbaş, "Duamız, kurbanların aziz vatanımızda birlik ve bütünlüğümüzün, samimiyet ve kardeşliğimizin güçlenmesine vesile olması, Müslüman coğrafyalarda elimizin ulaştığı her noktaya barış, bereket, esenlik ve merhamet taşımasıdır" dedi.


Başkan Erbaş, konuşmasının ardından TDV’ye kurban bağışında bulundu.




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