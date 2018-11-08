Tebessüm Çarşısı yeni yerinde hizmette

2005'ten beri ilçe genelinde dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet veren Pursaklar Belediyesi Tebessüm Çarşısı, her yıl binlerce aileye gıda, kıyafet ve mobilya yardımı yapıyor. "Bir tebessüm yeter" sloganıyla hizmet veren müdürlük çalışanları, uzattıkları yardım eli ile herkesi tebessüm ettiriyor. İlçe merkezinde Şehit Salim Akgül Parkı yanındaki eski aile yaşam merkezi onarılarak Pursaklar Belediyesi Eğitim, Kültür ve Sosyal Tesisleri yapıldı. Tebessüm Çarşısı da bundan böyle hizmetlerini burada sürdürecek.

İhtiyaç sahiplerinin haritası çıkartılıyor

Tebessüm Çarşısı personeli Pursaklar'da araştırma yaparak ihtiyaç sahibi ailelerin haritasını çıkartıyor. Böylelikle her yıl binlerce ihtiyaç sahibi aileye ulaşılarak gerekli yardımlar yapılıyor. Kaymakamlık ve diğer kurumlarla koordineli çalışan Pursaklar Belediyesi bu şekilde ilçedeki ihtiyaç sahiplerine daha kolay ulaşabiliyor. Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Tebessüm Çarşısı'ndaki faaliyetler hakkında açıklamalarda bulunarak şunları söyledi:

"Yıllık 2 bin 500 aileye gıda yardımı, bin 500, 2 bin kişiye de bayram hediyesi olarak kıyafet ve ayakkabı veriyoruz. Bundan sonra ilçe merkezindeki yeni tesisimizde hizmetlerimize devam edeceğiz. Bu yardımları yaparken randevu sistemi ile büyük bir titizlik gösteriyoruz. Buradan faydalanan hemşehrilerimizin birbiri ile karşılaşmamasına özen gösteriyoruz. Kimsenin gururunun incinmesini istemiyoruz. Herkes farklı saatlerde gelip buradan birinci el ürünlerden oluşan ihtiyaçlarını karşılayıp gidiyor. İstiyoruz ki herkes Pursaklar'da tebessüm etsin" diye konuştu.

Amaç herkesi tebessüm ettirmek

Hizmetleri bununla da sınırlı kalmayan Tebessüm Çarşısı, başlattığı kampanyalarla takdir toplamaya devam ediyor. Belediye tabipliği ile hastaları, yatalakları, ihtiyarları tespit edip, ihtiyaç sahibi yüzlerce hastaya hizmet sunuyor. "Mavi Kapak" kampanyası ile onlarca engelliye umut olup, tekerlekli sandalye hediye ediyor. Her yıl Başkan Çetin sünnet olan çocukları evlerinde ziyaret ederek her birine Tebessüm Çarşısı aracılığıyla bisiklet hediye ediyor. İhtiyaç sahibi aileler beyaz eşya, mobilya ve diğer ev ihtiyaçlarını da buradan rahatlıkla karşılayıp tebessüm ediyor. Uzun yıllardır devam eden Hoş Geldin Küçük Hemşerim projesi kapsamında binlerce yeni doğan bebek evlerinde ziyaret edilerek hediye veriliyor.