Tebessüm Çarşısı’ndan bayramlık kıyafet hediyesi

Tebessüm Çarşısı, Pursaklar’daki ihtiyaç sahibi, yoksul, hasta veya değişik nedenlerden dolayı zor durumda kalan ailelere ulaşarak ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi yaklaşık bin aileye Tebessüm Çarşısı’ndan kıyafet ve ayakkabı yardımı yapıldı.

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, ’’Geleneksel olarak her sene bunu yapıyoruz. Sadece bayramlarda değil, diğer zamanlarda da ihtiyacı olan hemşehrilerimiz buradan faydalanıyor. Tüm hemşehrilerimin tebessüm etmesi için hep birlikte canla başla çalışıyoruz. Bu bayram da hemşehrilerimize bayram hediyesi olarak kıyafetlerini verdik. Onların mutluluğu bizim için önemlidir. Hemşehrilerimin ihtiyaçlarını karşılamak ve en önemlisi de çoluk çocuk, genç ihtiyar demeden herkesi tebessüm ettirmek bizim için en güzel hizmettir. Kimsenin buruk bir şekilde bayram geçirmesine gönlümüz razı olamaz’’ dedi.