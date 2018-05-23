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23 Mayıs 2018 11:05

Tebessüm Çarşısı’ndan bin 150 aileye gıda yardımı

Pursaklar Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Tebessüm Çarşısı, ihtiyaç sahibi bin 150 aileye gıda kolisi dağıttı.

Tebessüm Çarşısı’ndan bin 150 aileye gıda yardımı

23 Mayıs 2018 11:05

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, ’’Bizler belediye olarak her zaman hemşehrilerimizin hizmetinde ve yanındayız’’ dedi.


Her yıl binlerce ihtiyaç sahibi aileye gıdadan giyeceğe, mobilyadan beyaz eşyaya hemen her alanda yardım elini uzan Tebessüm Çarşısı, yüzleri güldürmeye devam ediyor. Titiz bir çalışma ile tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere her sene kıyafet yardımı, bayramlık ve gıda yardımını düzenli olarak dağıtan Tebessüm Çarşısı, yeni tasarımlarıyla da mutluluk veren Ramazan gıda kolilerini dağıtmaya başladı. Gıda kolilerinin içerisinde zeytin, beyaz peynir, salça, makarna, sıvı yağ, reçel, helva, çay gibi çok sayıda gıda malzemesi bulunuyor.


Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, amaçlarının ihtiyaç sahibi ailelerin de diğerleri gibi tebessüm etmesini sağlamak olduğunu belirterek, ’’Mübarek Ramazan ayındayız. İstiyoruz ki bütün hemşehrilerim mutlu, huzurlu bir Ramazan geçirsin. Bizler belediye olarak her zaman hemşehrilerimizin hizmetinde ve yanındayız. Tespit ettiğimiz ailelerin gıda paketlerini personelimiz evlerine kadar götürerek kendilerine teslim ediyor’’ ifadelerini kullandı.


Gıda paketlerinin dağıtımında hassas davranıldığını söyleyen Başkan Çetin ’’Bazı ihtiyaç sahibi hemşehrilerimiz de kendilerine verilen randevu saatinde gelip Tebessüm Çarşımızdan hediyelerini alıyor. Burada hemşehrilerimizin birbirleri ile karşılaşmamasına özen gösteriyoruz, böylece gururları incinmemiş oluyor’’ diye konuştu.


Belediyenin ikramlarıyla yüzleri gülen ilçe sakinleri, kendilerini yalnız bırakmayan Çetin ve ekibine teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.




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