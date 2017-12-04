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04 Aralık 2017 10:46

Tebessüm Çarşısı’ndan bin 250 aileye gıda yardımı

Pursaklar Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Tebessüm Çarşısı, ilçedeki ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Tebessüm Çarşısı’ndan bin 250 aileye gıda yardımı

04 Aralık 2017 10:46

Yaklaşan kış mevsiminde bin 250 aileye gıda paketi dağıtımı başladı.


Her yıl binlerce ihtiyaç sahibi aileye gıdadan giyeceğe, mobilyadan beyaz eşyaya hemen her alanda yardım elini uzan Tebessüm Çarşısı yüzleri güldürmeye devam ediyor. Titiz bir çalışma ile tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere her sene kıyafet yardımı, bayramlık hediye ve gıda yardımını düzenli olarak yapan Tebessüm Çarşısı, yeni tasarımlarıyla da mutluluk veren gıda paketlerini dağıtmaya başladı. Düzenli olarak yıl içerisinde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapan müdürlük, tespit edilen bin 250 ailenin adresine gıda paketlerini götürüp teslim etmeye başladı.


Amaçlarının ihtiyaç sahibi ailelerin de diğerleri gibi tebessüm etmesini sağlamak olduğunu belirten Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, “Kış mevsimine girdik. İstiyoruz ki bütün hemşehrilerim mutlu, huzurlu olsun. Bizler belediye olarak her zaman hemşehrilerimizin hizmetinde ve yanındayız. Tespit ettiğimiz ailelerin gıda paketlerini düzenli aralıklarla personelimiz evlerine kadar götürerek kendilerine teslim ediyor. Bir kısmı da kendilerine verilen randevu saatinde gelip çarşımızdan alıyor. Burada hemşehrilerimizin birbirleri ile karşılaşmamasına özen gösteriyoruz. Böylece hemşehrilerimizin de gururları incinmemiş oluyor” dedi.


Belediyenin ikramlarıyla yüzleri gülen ilçe sakinleri, kendilerini yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Selçuk Çetin ve ekibine teşekkür ederek memnuniyetlerini belirtti.




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