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01 Haziran 2018 15:08

Tebessüm Şehri Pursaklar’da iftar bereketi

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin iftar sofralarında hemşehrilerini ağırlamaya devam ediyor.

Tebessüm Şehri Pursaklar’da iftar bereketi

01 Haziran 2018 15:08

Belediyenin üçüncü iftarında 500 kişiyle orucunu açan Başkan Çetin, "Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin" dedi.


Pursaklar Belediyesi Abdurrahim Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen iftar yemeğine Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara, Belediye Başkanı Selçuk Çetin, AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık, belediye başkan yardımcıları, AK Parti Pursaklar İlçe Teşkilatı, MHP İlçe Teşkilatı, muhtarlar, kent konseyi üyeleri, belediye birim müdürleri, mahalle temsilcileri ve Suriyeli sığınmacılar davet edildi.


İftar programlarında birlik beraberlik mesajı veren Başkan Çetin, "Birlik ve beraberliğe önem veren dinimizin güzelliklerini, bereketini görüyoruz. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim etsin. Devletimize milletimize zeval vermesin. Bu birlik bozulursa bu ümmet dağılır. Rabbime şükürler olsun ki dimdik ayakta duruyoruz. Aramızda muhacir kardeşlerimiz var. Onları misafir etmenin onurunu yaşıyoruz" ifadelerinde kullandı.


Pursaklar Belediyesinin toplumun tüm kesimlerini kapsayan iftarları devam edecek.




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