Tebessüm Sineması’nda bin 600 kişi ücretsiz film izledi

Pursaklar Belediyesi bünyesinde hizmet veren Tebessüm Sineması’nda gösterime giren ‘Buz Devri 5’ ve ‘Diriliş’ filmlerini bin 600 kişi izledi. Ocak ayında ise merakla beklenen ‘Dağ 2’ filmi Pursaklar’da izleyici ile buluşacak.

Pursaklar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından sunulan sinema hizmeti ilçe halkının büyük takdirini kazandı. Her ay farklı filmlerin gösterime girdiği Tebessüm Sineması’nda öğrenciler ve yetişkinler için sinema seansları düzenleniyor. Aralık ayında gösterimde olan Buz Devri 5 ve Diriliş filmleri büyük ilgi gördü.

Pursaklar Belediyesi Tevfik İleri Kültür Merkezi’ndeki sinema salonunda çocuklara, gençlere ve yetişkinlere hitap eden birbirinden güzel filmler izleyici ile buluşmaya devam edecek. 100 kişi kapasiteli sinema salonunda ocak ayında “Dağ 2” filmi gösterimde olacak. Yakın zamanda vizyona giren Dağ 2 filmi konu olarak teröristlerin elinden kurtulmayı başaran iki arkadaş Oğuz ve Bekir’in mücadelesini işliyor. Teröristlerden kurtulan Bekir ve Oğuz, 6 yıl sonra özel bir görev için Özel Kuvvetler 8. Muharebe Arama Kurtarma Timi’ne katılır. Timin özel görevi ise Kuzey Irak’ta bir terör örgütü tarafından kaçırılan gazeteci Ceyda Balaban’ı kurtarmaktır. Ancak bu sefer düşman geçmişteki gibi bir tane değildir. MAK’ın karşısında bu acımasız coğrafyada birbiriyle çatışan birden fazla kuvvet vardır ve işler bu sefer hiç olmadığı kadar zordur.

Gişede başarı kazanan Dağ filminin ardından gelen devam filmi Dağ 2 filminde yine başrolleri Çağlar Ertuğrul ve Ufuk Bayraktar paylaşırken, Alper Çağlar da filmin yönetmenliğini ve senaristliğini üstleniyor.