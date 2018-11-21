Tebessüm Sineması'nda iki haftada 750 kişi film izledi

Pursaklar Belediyesi bünyesinde hizmet veren Tebessüm Sineması'nda gösterime giren ‘Tavşan Okulu' ve ‘Ayı Kardeşler 2' filmlerini iki haftada 750 kişi izledi.

Pursaklar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından sunulan sinema hizmeti ilçe halkının büyük takdirini kazanmaya devam ediyor. Her ay farklı filmlerin gösterime girdiği Tebessüm Sineması'nda öğrenciler ve yetişkinler için sinema seansları düzenleniyor. Kasım ayının ilk yarısında gösterimde olan ‘Tavşan Okulu' ve ‘Ayı Kardeşler 2' filmleri çocuklardan büyük ilgi gördü. Pursaklar Belediyesi Tevfik İleri Kültür Merkezi'ndeki sinema salonunda çocuklara, gençlere ve yetişkinlere hitap eden birbirinden güzel filmler izleyici ile buluşmaya devam edecek. 100 kişi kapasiteli sinema salonunda çocuklarla buluşan ve Yönetmenliğini Ute von Münchow-Pohl'ün yaptığı Tavşan Okulu'nda “Yaramaz tavşan Max, macera dolu tatilini öğrencileri sihirli tavşanlar olan bir okulda geçirir. Okulun etrafı sinsi tilkilerle çevrilidir. Sihirli yumurtayı çalmaya çalışan tilkilerle savaşan Max, güzel tavşan Emmy ve gizemli öğretmen Madam Hermione'den yardım ister. Tilkilere karşı arkadaşlarıyla mücadele veren Max, bu sayede hem yumurtanın sihrini hem de hayatla ilgili birçok şey öğrenmesi” işleniyor.

Hayvanları konu edinen Ayı Kardeşler 2

Ding Liang ile Fuyuan Liu'nun yönettiği, Rick Jay Glen, Siobhan Lumsden, Paul Maxx Rinehart ile Toni Thompson'un orijinal seslendirme kadrosunda yer aldığı animasyon film Ayı Kardeşler 2 ise Büyülü Kış, Ayı Kardeşler: Kurtarma Operasyonu filminin devamı olan ve hayvanları temel alan bir çocuk filmi. Filmde “Kristal Tepeler, şiddetli bir kar fırtınası sonucunda bembeyaz kar ile örtülüdür. Fırtınadan sonra, Bramble'ın çocukluk anılarını canlandıran gizemli bir hayvan Kristal Tepeler'de dolaşmaya başlamıştır. Çok geçmeden bu gizemli hayvanın peşine düşen ödül avcıları Kristal Tepeler'in altını üstüne getirir. Çocukluklarından beri birbiriyle mücadele eden ayı kardeşler ve oduncu Vick'in önünde iki seçenek vardır. Hem bu zorlu kışı atlatabilmek hem de kasabalarını tehdit edenlerden kurtulmak için işbirliği mi yapacaklar, yoksa aralarındaki kavgayı devam mı ettirecekleri” konusu işleniyor.